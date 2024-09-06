Російський суд заарештував акції "Райффайзенбанку". Це блокує його вихід з РФ

Арбітражний суд Калінінградської області РФ наклав арешт на акції російського підрозділу "Райффайзенбанку" за позовом Rasperia Trading Limited. Це значно ускладнює процес виходу австрійського Raiffeisen Bank International з російського ринку.

Про це повідомили в пресслужбі RBI, передає Forbes.

Причиною арешту став позов МКАО "Расперіа трейдинг лімітед" проти Strabag, основних австрійських акціонерів компанії та "Райффайзенбанку".

При цьому, "Райффайзенбанк" у позові зазначений як повʼязана з іншими відповідачами сторона і не звинувачується у порушеннях.

Через рішення суду RBI не може передати групі акції банку.

"Це ускладнює процес продажу, за яким RBI планує продати контрольну частку в "Райффайзенбанку", що неминуче призведе і до подальших затримок (щодо реалізації цього плану, – ред.)", – йдеться у заяві.

RBI обіцяє спробувати скасувати рішення суду "всіма законними способами".

МКАО "Расперіа трейдинг лімітед" подав позов проти 10 компаній у серпні цього року. Позивач звинувачує відповідачів у захопленні корпоративного контролю в Strabag, відстороненні представників "Расперіа" від зборів акціонерів, розмитті частки компанії нижче від блокуючого пакета і невиплаті дивідендів.

"Расперіа" оцінює збиток від цих дій майже у 2 млрд євро – в оцінку входить вартість її пакета акцій у Strabag і невиплачені дивіденди.

"Райффайзенбанк" є найбільшим із іноземних банків, які продовжують працювати в РФ.

Вихід Raiffeisen Bank International з російського ринку

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

У травні Міністерство фінансів США надіслало лист-попередження австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International. Банк можуть обмежити у доступі до американської фінансової системи через його бізнес у РФ.

Згодом російський підрозділ банку "Райффайзенбанк" заявив, що з 10 червня платежі в доларах через нього будуть недоступні для росіян через зміни вимог американських банків-кореспондентів, які здійснюють перекази.

Також банк оголосив про зупинення прийому вкладів. Зокрема, з 1 червня банк припинив відкриття нових накопичувальних рахунків за декількома тарифами.

Водночас з 3 червня у "Райффайзенбанку" росіяни більше не можуть відкривати нові депозити, пролонгація вкладів також стане недоступною.