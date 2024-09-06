Україна отримала 70 мільйонів євро від БРРЄ на компенсації за знищене житло

Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи в межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".

Як повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів, залучені кошти є першим траншем із передбачених до кінця поточного року.

Згідно із проєктом, кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів, завдяки чому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок війни житло.

Основними кінцевими бенефіціарами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї.

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У межіх спільного із БРРЄ проєкту планується профінансувати понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Проєкт впроваджується у межах послуги "єВідновлення" по всій території України.

Україна є членом Банку Розвитку Ради Європи вже понад рік – від червня 2023 року.