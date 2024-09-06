Платформа Rentberry стала сьомою компанією з українським корінням з оцінкою в $1 мільярд

Заснована українцями технологічна платформа для оренди та управління нерухомістю Rentberry успішно завершила фінансування серії А, у межах якого залучила $90 млн. Оцінка компанії зросла до $1 млрд.

Про це повідомляє AIN.

До фінансування Rentberry долучилися Berkeley Hills Capital та GTM Capital.

Таким чином, Rentberry став сьомим єдинорогом з українським корінням після Creatio, GitLab, People.ai, Grammarly, Unstoppable Domains та airSlate.

Зазначається, що інвестиції дозволять покращувати платформу, розширювати глобальну присутність і досліджувати нові вертикалі на ринку нерухомості.

Штаб-квартира Rentberry розташована у Сан-Франциско, однак команда в основному складається з українських фахівців. Rentberry продовжує масштабування та розширює свої послуги, зокрема середньострокову оренду та модульні будинки в США, Європі та Азії.

Наразі стартап Rentberry планує придбання збанкрутілого WeWork. 100% бізнесу оцінили в $550-650 млн.

Rentberry – це платформа для оренди та управління нерухомістю на основі штучного інтелекту. У 2015 році компанію заснували українці Олексій Любинський, Лілія Остапчук, Олександр Котовсков і Денис Голубовський.

Нині Rentberry має понад 25 млн активних користувачів і операції в понад 60 країнах.