Директору підприємства оголосили про підозру у привласненні відомого у Києві судна "Готель Баккара"

Київські правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, який привласнив готель збанкрутілого банку – відоме судно "Готель Баккара".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору підприємства, який заволодів судном "Готель Баккара" шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що банк-власник судна уклав договір його купівлі-продажу з підприємством за 28 млн грн. Покупець мав заплатити продавцю частину грошей – 9 млн грн у день угоди, решту – до визначеної дати. Право власності на судно мали переоформити лише після сплати покупцем повної вартості.

Утім, не маючи фінансової можливості виконати умови договору, підприємець незаконно переоформив право власності на судно "Готель Баккара".

"В результаті товариство незаконно стало власником готелю, за який мало заплатити 28 млн гривень, заплативши лише 9 млн гривень. Згодом, щоб убезпечити себе від претензій законного власника, підприємство намагалось продати його, а також віддати як заставне майно під іпотеку", – зазначили в прокуратурі.

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Верховний суд скасував усі незаконні реєстраційні дії скасовані та визнав законним власником судна банк, який вже ліквідовано і від імені якого діяли уповноважені особи Фонду гарантування вкладів.

Наразі на "Готель Баккара" накладено арешт.

Судно було сконструйовано в Україні на Херсонському суднобудівному заводі. Як готель у столиці запрацювало восени 2009 року. Має 200 номерів, ресторан з відкритою терасою та літнім майданчиком, конференц-зал.