Відновлення енергетики: Банки за три місяці отримали заявок від бізнесу на понад 46 мільярдів

Українські банки від початку червня отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд грн. Уже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 5,8 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за результатами опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу із відновлення енергетичної інфраструктури за період з 1 червня до 1 вересня 2024 року.

Обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами юридичних осіб, становить 972 млн грн.

Зокрема, в серпні:

подано 781 заявок на суму 7,3 млрд грн;

схвалено 808 заявок на суму 2,2 млрд грн;

надано 224 кредити загальним обсягом 523 млн грн.

Загальна профінансована з червня потужність за наданими позиками бізнесу становить 97,4 МВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на побудову СЕС (32 МВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (33 МВт) та газопоршневих когенераційних установок (18 МВт). Проєкти фінансуються в 21 області країни.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж останнього тижня громадянам надано 405 кредитів загальним обсягом 27 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 89 млн грн.

"Обсяги наданих кредитів бізнесу та громадянам щотижня зростають, а валовий портфель перевищив 1 млрд грн. Проєкт набирає обертів. Фінансування розпочато у 21 області. Це дуже гарний результат", – зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, за сприяння Національного банку 20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу і домогосподарств.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів із будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M +0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M +3%).

На початку серпня повідомлялося, що банки за два місяці отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн.

Як повідомлялося, з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма "Доступні кредити 5-7-9" для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей.

На початку червня Національний банк ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.