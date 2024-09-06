США застерегли іноземні фінустанови від співпраці з новими філіями російських банків

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) попередило іноземні юрисдикції та фінансові установи про спроби Росії уникнути санкцій, відкриваючи нові закордонні філії та дочірні компанії.

Про це йдеться в повідомленні OFAC.

"Росія все більше використовує треті країни для ухилення від санкцій і продовження закупівель для підтримки свого військово-промислового комплексу. Росія продовжує переорієнтовувати всю свою економіку та державні ресурси на підтримку військових зусиль, у тому числі через російські фінансові установи", – застерегли в Управлінні.

Так, в OFAC застерегли, що іноземні регулятори та фінансові установи мають бути обережними щодо встановлення відносин із новими закордонними філіями або дочірніми компаніями російських фінансових установ, у тому числі філіями або "дочками" компаній, які самі не потрапили під санкції.

Воднчас, існуючі фінансові віднсини дозволяють лише ті транзакції, що стосуються продуктів харчування, сільського господарства, медицини, енергетики та телекомунікацій.

"Разом із тим намагання відкривати нові відділення або дочірні компанії російських фінансових установ слід розглядати як "червоний прапор" для спроби ухилення віл санкцій", – сказано в повідомленні.

Таким чином, будь-які іноземні фінансові установи, які мають справу з такими філіями або "дочками" – зокрема через такі дії, як ведення рахунків, переказ коштів або надання інших фінансових послуг, – повинні знати про значні ризики, пов’язані зі сприянням зусиллям Росії уникнути санкцій і зловживанями глобальною фінансовою системою для фінансування війни проти України.

Наприкінці серпня повідомлялося, що США запровадили обмежувальні заходи проти приблизно 400 фізичних і юридичних осіб у РФ та інших країнах світу, переважно з Китаю та Гонконгу, у зв'язку з продовженням Росією війни проти України.

До того американські банки стали блокувати рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території Росії, зокрема, неможливо здійснити переказ або платіж.