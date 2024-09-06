На сьогодні профінансовано встановлення розподіленої генерації на 600 МВт, – Галущенко

Станом на початок вересня профінансовано встановлення розподіленої генерації загальною потужністю 600 МВт.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"На сьогодні вже встановлені (електростанції, – ред.) у сотнях мегаватт, профінансовано обладнання на близько 600 МВт, яке вже є частково в Україні", – повідомив Галущенко.

Також, за його словами, частина обладнання прямує до України.

Наприкінці серпня Галущенко заявляв, що за умови наявності необхідного фінансування та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця року можливо додати в енергетичну систему ще близько 3 ГВт потужності.

На початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

Також стало відомо, що українські банки від початку червня отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд грн. Уже схвалено заявки (підписані угоди й ті, що готуються до підписання) на суму 5,8 млрд грн.