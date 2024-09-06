Між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" в Києві продовжується обкатка поїздів. Рух обіцяли запустити на початку вересня

На перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" в Києві триває тестова обкатка поїздів і пусконалагоджувальні роботи.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Наразі фахівці здійснюють перевірку та тестування всіх систем безпеки руху поїздів. Зокрема, перевіряють системи сигналізації та зв'язку, електропостачання, а також роботу системи автоматичного регулювання швидкості руху поїздів.

Під час руху обкаточних поїздів перевіряється ширина, просадка та кут нахилу колійного полотна. Паралельно спеціалісти проводять заміри та ведуть цілодобовий нагляд і спостереження за конструкцією тунелю.

Тестують нову ділянку на різних швидкостях руху електропоїздів – від 25 км на годину з поступовим збільшенням до встановленої швидкості.

Роботи тривають у посиленому режимі, аби найближчим часом "синя" лінія метрополітену відновила повноцінний рух між станціями "Героїв Дніпра" та "Теремки".

Як повідомлялося, в ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.