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Байден підписав новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів. Що туди входить?

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сша,сенат

Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III оголосив, що президент США Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму $250 млн.

Про це Остін заявив він на пресконференції, що відбулася в п'ятницю на авіабазі "Рамштайн" після закінчення 24 засідання Контактної групи з оборони України, передає Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден щойно авторизував пакет допомоги Україні на суму $250 млн", – повідомив Остін. 

У повідомленні Пентагону уточнюється, що це оголошення є 65 траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано з запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

"Цей пакет президентських повноважень зі скорочення (Presidential Drawdown Authority (PDA), оціночна вартість якого становить $250 млн, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включно з ракетами ППО; боєприпасами для ракетних систем і артилерії; бронетехнікою і протитанковою зброєю", – сказано в повідомленні.

У Пентагоні деталізували, що в пакет входять:

  • ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • машини з захистом від мін і засідок (MRAP);
  • боєприпаси та гранати для стрілецької зброї;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підриву;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

Раніше декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.

Пізніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати ці понад $6 млрд до 30 вересня.

Автор: Галина Ялівець

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