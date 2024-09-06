Байден підписав новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів. Що туди входить?
Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III оголосив, що президент США Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму $250 млн.
Про це Остін заявив він на пресконференції, що відбулася в п'ятницю на авіабазі "Рамштайн" після закінчення 24 засідання Контактної групи з оборони України, передає Інтерфакс-Україна.
"Президент Байден щойно авторизував пакет допомоги Україні на суму $250 млн", – повідомив Остін.
У повідомленні Пентагону уточнюється, що це оголошення є 65 траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано з запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.
"Цей пакет президентських повноважень зі скорочення (Presidential Drawdown Authority (PDA), оціночна вартість якого становить $250 млн, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включно з ракетами ППО; боєприпасами для ракетних систем і артилерії; бронетехнікою і протитанковою зброєю", – сказано в повідомленні.
У Пентагоні деталізували, що в пакет входять:
- ракети RIM-7 і підтримку протиповітряної оборони;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- машини з захистом від мін і засідок (MRAP);
- боєприпаси та гранати для стрілецької зброї;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підриву;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
Раніше декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.
Пізніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати ці понад $6 млрд до 30 вересня.