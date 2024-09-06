Провалене будівництво укриттів: Влада Київської області розірве договори з підрядниками

Київська обласна військова адміністрація ініціює розірвання договорів з деякими підрядниками, які зривають терміни виконання робіт з будівництва низки об'єктів.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Наразі йдеться про підрядника, який будує два нові укриття в місті Переяслав та селі Вовчки. Ще один підрядник – взявся за будівництво приватного будинку в Поліській громаді, однак роботи припинив на етапі фундаменту. На жодному з цих об'єктів наразі роботи належно не ведуться", – розповіі Кравченко.

Він додав, що договори будуть розривати й натомість оголошувати нові тендери.

"Також звертаємося до правоохоронців для повної перевірки діяльності цих підрядників. Йдеться про значні кошти і маємо спільно захищати інтереси держави", – зауважив Кравченко.

Він зазначив, що також є багато зауважень до роботи деяких підрядників, зокрема, які облаштовують укриття для лікарні в Іванкові та закладу освіти в Немішаєвому. За словами Кравченка, якщо підрядники оперативно не виправлять всі недоліки та не наздоженуть графік робіт, також буде ініційоване розірвання договорів.

Раніше повідомлялося, що мер Вишневого від "Слуги народу" Ілля Діков замовив будівництво найдорожчого в Україні укриття за завищеними цінами.

До того стало відомо, що Бюро економічної безпеки в Полтавській області перевірили три ризикові закупівлі вартістю понад 89 млн грн.

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру в захисну споруду для ще однієї полтавської школи.

Під час інформаційно-аналітичної роботи аналітики встановили, що компанія-переможець всіх трьох тендерів фігурує в кількох кримінальних провадженнях.