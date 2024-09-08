Санкції працюють: Росія переплачує 60% ціни за товари з Китаю

Росія через санкції платить величезну надбавку до ціни на імпорт товарів, необхідних для ведення війни проти України, зокрема понад 60% надбавку на багато товарів із Китаю.

Про це заявила тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час чергового засідання Постійної ради цієї організації, передає Укрінформ.

"Санкції коаліції також означають, що Росія платить величезну надбавку до ціни на імпорт, необхідний для ведення війни. У тому числі вона платить на понад 60% більше за багато товарів з Китаю", – сказала Брукер.

За її словами, з лютого 2022 року санкції позбавили Росію активів і доходів на суму понад $400 млрд, і це "еквівалентно чотирьом рокам фінансування її війни".

Тепер Росія має на сотні мільярдів менше доходів для продовження своєї війни", – зауважила Брукер.

Вона додала, що ліквідні активи російського Фонду національного добробуту Росії "скоротилися на 50% з лютого 2022 року, оскільки Росія намагається покрити дефіцит бюджету, спричинений витратами, пов'язаними з війною".

Брукер наголосила на тому, що попри усі економічні труднощі наразі "Росія не демонструє жодних ознак того, що готова припинити бойові дії та вивести свої війська з суверенної території України".

Раніше німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте в матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну

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