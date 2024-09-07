Міжнародні резерви Нацбанку у серпні зросли на понад $5 мільярдів

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили $42,33 млрд.

За попередніми даними Національного банку, у серпні вони збільшились на 13,7%, або на $5,1 млрд.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого місця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників. Зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $8,46 млрд. З цієї суми:

$4,55 млрд – від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

$3,89 млрд – від Світового банку.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $724,1 млн, з яких:

$266 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$239,9 млн – виплати, пов’язані із здійсненням правочинів (ОЗДП);

$130,1 млн – виплати за державними деривативами;

$88,1 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $392,4 млн.

Також Нацбанк продав на валютному ринку $2,695 млрд та викупив до резервів $0,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в серпні становив $2,69 млрд, зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.

До того ж у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $443 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", – додали в НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 серпня міжнародні резерви становили $37,23 млрд, що було на понад $600 млн менше, ніж у липні.

Станом на 1 липня міжнародні резерви України становили $37,89 мільярда. За місяць вони скоротилися на 2,9% або на $1,14 млрд.