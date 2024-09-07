"Рибні" аукціони цього року принесли бюджету 54 мільйони гривень

Із початку року сума сплачених податків за використання водних біоресурсів досягла 54 млн грн завдяки проведенню аукціонів у Prozorro.Продажі.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Держрибагентства Ігор Клименок під час презентації "Джерел фінансування розвитку рибної галузі", передає Укрінформ.

"У 2024 році вже реалізовано 71% від усіх лотів. Загальна сума, яку мають отримати місцеві бюджети, – 54 млн гривень. Особливо багато лотів було продано в Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях", – зазначив Клименок.

За його словами, після початку проведення аукціонів на "Прозоро. Продажі" у 2023 році при вилові 24,5 тис. тонн риби було сплачено 101 млн грн податків за використання водних біоресурсів. Для порівняння – у 2021 році підприємці сплатили 15,4 млн грн, у 2022-му – 13,4 млн грн.

Клименок наголосив, що зариблення має високу економічну ефективність. Якщо вкласти мільйон гривень в зариблення, то, крім додаткових робочих місць, місцеві бюджети отримають 1,3 млн грн податків.

Як додав заступник міністр аграрної політики та продовольства Віталій Головня, впровадження в областях програм із зариблення дуже важливе для розвитку рибного господарства України, адже запит суспільства на рибу постійно зростає.

Нагадаємо, із лютого українські підприємці можуть експортувати рибу та рибні продукти на ринок Кувейту.