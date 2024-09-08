У Росії почали платити за народження дитини від учасника війни проти України

У Пермському краї (Росія) запровадили виплати за народження дитини від учасника "спеціальної військової операції" в Україні (так у Росії називають розв'язану проти України повномасштабну війну, – ред.). Розмір заохочення становить близько 128 тис. руб.

Про це пише The Moscow Times.

Гроші зможуть отримати сім'ї військових, у яких з'явилися діти у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року включно. При цьому шлюб має бути офіційно зареєстрований. Виплата передбачена на кожну дитину.

У регіональному уряді уточнили, що на нову форму підтримки можуть претендувати тільки ті, хто постійно проживав у Пермському краї на дату народження дитини.

Отримати виплату дружина російського військового зможе під час його участі в бойових діях або протягом року після того, як він повернеться з фронту.

Також гроші за пологи передбачені тим, хто втратив чоловіка. Пропозицією можна скористатися протягом 300 днів після зникнення або смерті. Для цього необхідно підготувати пакет документів.

Про те, що влада Пермського краю вирішила платити за народження дітей від учасників війни проти України, 26 червня повідомив губернатор регіону Дмітрій Махонін. Він стверджував, що відповідна ініціатива надійшла від мешканців. У липні уряд почав прийом заявок.

Раніше в Ханти-Мансійському автономному окрузі вирішили створити банк сперми бездітних чоловіків, що вирушають на фронт. Регіональна омбудсменка Наталья Стребкова стверджувала, що це необхідно, щоб забезпечити "продовження роду".

Подібну ідею обговорювали й у Бурятії. Однак у Держдумі РФ виступили проти. Голова комітету з питань сім'ї, материнства та дитинства Ніна Останіна назвала цю ініціативу "аморальною" і такою, що суперечить "традиційним цінностям".

У квітні президент РФ Владімір Путін заявив, що всі рівні російської влади мають бути задіяні у вирішенні завдання щодо покращення демографічної ситуації в Росії.

За підсумками 2023 року, згідно з даними Росстату, в Росії з'явилися на світ 1,26 млн дітей, що стало мінімумом із 1999 року. Порівняно з 2014 роком народжуваність обвалилася більш ніж на третину.