Технологічне протистояння між Китаєм і США: Санкції не змогли зупинити потік чипів до Китаю

Поставки процесорів допомагають китайським стартапам розвивати технології штучного інтелекту попри обмеження США.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Вартість оренди хмарних сервісів із використанням провідних чипів штучного інтелекту Nvidia нижча в Китаї, ніж у США, що свідчить про те, що передові процесори легко досягають китайського ринку, попри експортні американські обмеження.

Як повідомляється, чотири невеликих китайських хмарних провайдерів стягують з місцевих технічних груп приблизно $6 на годину за використання сервера з вісьмома процесорами Nvidia A100 у базовій конфігурації. Невеликі постачальники хмарних технологій у США стягують близько $10 за годину за те саме налаштування.

Низькі ціни є ознакою великої кількості чіпів Nvidia в Китаї та обходу заходів США, спрямованих на запобігання доступу до передових технологій.

A100 та H100 є одними з найпотужніших прискорювачів штучного інтелекту Nvidia і використовуються для навчання великих мовних моделей, які працюють у додатках штучного інтелекту.

Повідомляється, що з осені 2022 року компанії з Кремнієвої долини заборонено поставляти A100 до Китаю, а H100 ніколи не продавався в цій країні.

Зазначається, що сервери, вироблені компанією Supermicro з Кремнієвої долини і оснащені вісьмома чіпами H100, досягли пікової ціни продажу в 3,2 млн юанів після того, як адміністрація Байдена посилила експортні обмеження в жовтні. Із того часу ціни впали до 2,5 млн юанів, оскільки обмеження постачання ослабли.

Торговці в Малайзії, Японії та Індонезії часто відправляють сервери Supermicro або процесори Nvidia в Гонконг, а потім перевозять їх через кордон до Шеньчженя.

Наприкінці липня повідомлялося, що компанія Nvidia працює над версією своїх нових флагманських чипів штучного інтелекту для ринку Китаю, які будуть сумісні з поточним експортним контролем США.

Технологічне протистояння

2023 року США посилили контроль над експортом передових напівпровідників до Китаю, намагаючись запобігти проривам у суперкомп’ютерах, які допоможуть китайській армії. Відтоді Nvidia розробила три мікросхеми, спеціально розроблені для китайського ринку.

На Китай припадає близько 17% доходів Nvidia за рік, що закінчився в січні, після запровадження санкцій США, тоді як два роки тому ця частка становила 26%.

Раніше повідомлялося, що Nvidia збирається продати в Китаї чипи штучного інтелекту на суму $12 млрд цього року, незважаючи на експортний контроль США, який обмежив її бізнес на одному з найбільших у світі ринків напівпровідників.

Так, компанія протягом найближчих місяців поставить більше 1 млн своїх нових чипів H20, на які не поширюються обмеження США на продаж процесорів ШІ китайським клієнтам.

Відтоді, як у 2022 році США вперше запровадили обмеження на можливість Nvidia продавати свої найпотужніші мікросхеми штучного інтелекту в Китаї, американська компанія попередила, що її бізнес постраждає, оскільки постачальники хмарних обчислень і стартапи штучного інтелекту там звернуться до місцевих альтернатив, таких як Huawei.

Більшість китайських компаній штучного інтелекту також створили свої моделі штучного інтелекту на основі екосистеми та програмного забезпечення Nvidia. Перехід на інфраструктуру Huawei буде трудомістким і дорогим.

Наприкінці травня цього року повідомлялося, що Китай створив третій запланований державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості із статутним капіталом у 344 млрд юанів ($47,5 млрд).

На початку липня повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена цього року відкликала вісім ліцензій, які дозволяли деяким компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.