Поїзди "Укрзалізниці" з технічних причин тимчасово оминатимуть Білу Церкву. Низка рейсів затримується

Упродовж 9 вересня з технічних причин поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, рухатимуться в обʼїзд через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що це вплинуло на вчасність низки рейсів. Так, станом на 9:16 затримуються наступні рейси:

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+2:35);

№87/88 Ковель-Пас.-Запоріжжя-1 (+1:38);

№31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+1:35);

№203/204 Ворохта-Дніпро-Головний (+1:35);

№39/40 Солотвино-1-Запоріжжя-1 (+1:14);

№749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+1:14);

№749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+1:14) та інші.

Повний перелік затримок є на uz-vezemo.uz.gov.ua.

Наголошується, що пасажирам з Білої Церкви, яку поїзди вимушено оминають, "Урзалізниця" організовує безкоштовні трансфери електропоїздами від/до станції Фастів.