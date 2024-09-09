Споживання електроенергії в Україні зростає. Але відключень поки немає

Енергетики попереджають про зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають користуватися електроенергією ощадливо.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укернерго".

Зазначається, що в неділю, 8 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,6% нижчим, ніж днем раніше.

Водночас уже в понеділок, 9 вересня, станом на 9:30, рівень споживання був на 6,2% вищий, ніж у робочу п’ятницю, 6 вересня. Це пояснюється відсутністю застосування заходів обмеження.

"Коли електроенергія з’являється за графіком, споживайте її, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте, будь ласка, сьогодні одночасно кілька потужних електроприладів у години вечірнього максимального споживання – з 18:00 до 22:00", – закликали енергетики.

Як додали в "Укренерго", упродовж доби відбуватиметься імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 12 749 МВт-год.

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При цьому, через бойові дії та з інших причин вранці повністю або частково знеструмлені 538 населених пунктів.

Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Із технічних причин є знеструмлені споживачі на Черкащині.

Як повідомлялося, 9 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.