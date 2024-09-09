ЄС може заморозити мільярди євро для Словаччини за підрив демократичних норм

Європейська Комісія працює над пропозицією покарати Словаччину за підрив демократичних норм. Це може призвести до припинення виділення коштів для країни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда".

Єврокомісія підготувала запуск процедури притягнення до відповідальності Братислави у зв'язку з рішенням прем'єр-міністра Роберта Фіцо скасувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, пов'язаними з коштами ЄС.

Процес наразі перебуває на початковій стадії і потребує схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням можуть стати серйозним ударом для цієї країни і єврозони, яка вже стикається з проблемами через надмірний дефіцит держфінансів.

За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, одна з пропозицій полягає в тому, щоб Єврокомісія використала свій так званий механізм обумовленості, який дозволяє Євросоюзу заморозити фінансування, коли він бачить, що його гроші перебувають під загрозою.

Так ЄС міг би утримати частину з 12,8 млрд євро з фондів згуртованості, виділених Словаччині в бюджеті Євросоюзу. Таку суму Словаччина повинна отримати на період 2021-2027 років.

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За словами одного зі співрозмовників, Єврокомісія також вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з коронавірусом у розмірі 2,7 млрд євро, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з наслідками пандемії. Створення спеціальної прокуратури було умовою виділення цих коштів.

Зазначається, що відколи Фіцо повернувся до влади в жовтні, він став об'єктом пильної уваги з боку Брюсселя, оскільки вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними справами про корупцію, в тому числі серед його союзників.