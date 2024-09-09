"Професійні закупівлі" оголосили першу закупівлю коштом Світового банку

Держустанова "Професійні закупівлі" оголосила першу закупівлю за кошти Світового банку в електронній системі Prozorro.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, для таких процедур розробили спеціальний модуль, на базі якого відбуваються закупівлі за кошти міжнародних донорів.

"Професійні закупівлі" співпрацюють з Міністерством соціальної політики та закуповують необхідні товари для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення". Це має покращити соціальну сферу та якість соціальних послуг в Україні.

Зазначається, що під час першої ітерації буде придбано комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для покращення й оптимізації роботи 25 територіальних органів Пенсійного фонду.

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Закупівельні процедури відповідають стандартам Світового банку та українському законодавству, хоча і мають певні відмінності у порівнянні з національними процедурами.

Професійні закупівлі – перша централізована закупівельна організація, яка закуповує через Prozorro за кошти міжнародних донорів в інтересах іншого державного замовника. Зокрема, державна установа аналізує ринок, комунікує з потенційними постачальниками, готує технічну документацію, здійснює кваліфікацію учасників та супроводжує безпосередньо процес закупівлі.

Відповідно до процедури, перший закупівельний етап включає уточнення та подання пропозицій постачальникам. Після цього відбувається розкриття цих пропозицій. Процедури Світового банку у цьому разі не передбачають трьохраундового аукціону на пониження, всі учасники мають дати найнижчу пропозицію одразу на першому раунді.