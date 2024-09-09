Кількість новачків в українському IT впала до мінімуму за останні десять років

У 2024 році частка нових спеціалістів в українському IT опустилася до найнижчого показника за останні десять років – вони складають 24% від усіх фахівців.

Про це йдеться у дослідженні DOU, передає Forbes.

Зазначається, що в 2017-2019 роках спеціалісти з досвідом до двох років становили майже половину всіх фахівців в Україні. У 2022-2023 роках цей показник опустився до 33-34%. У 2024-му він обвалився на ще 10 відсоткових пунктів і становить 24,2%.

Наразі 76% спеціалістів в Україні зараз мають понад два роки досвіду роботи за своєю спеціалізацією.

У 2024-му частка айтівців, які працюють у продуктових компаніях (45%), вперше перевищила частку тих, хто працює в сервісних (36%).

Також опитування показує, що бажання емігрувати серед айтівців також збільшується. Нині 15% фахівців готуються виїжджати з України (найближчим часом або коли відкриють кордони). Частка тих, хто не планує нікуди їхати, знизилась до 44%.

ІТ-компанії в Україні переважно працюють з ФОПами: так оформлені 73% айтівців. Кількість ФОПів, зареєстрованих за ІТ-КВЕДами, за останні десять років зросла в 3,5 раза – з 77 тис. до 275 тис. За гіг-контрактами нині працюють 13% айтівців.

У сфері статистично досі переважають чоловіки. У 2024-му вони становлять 74%. Водночас частка жінок в ІТ поступово зростає. У 2015-му жінок було лише 14%, цього року – вже 26%.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак вже наприкінці 2022 року кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п’ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зрештою експорт IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився. Принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ