Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу. Про що йдеться?

Національний банк з 10 вересня вносить зміни до діючих валютних обмежень. Зокрема, пом'якшення валютних обмежень має підтримати обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зокрема, серед напрямів, що зазнають змін, купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю.

Як пояснює регулятор, державні підприємства зможуть купувати валюту та переказувати її на користь нерезидентів, щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю (CO₂), пов’язаних з авіаційною діяльністю.

"Це посприяє безперебійності оборонних закупівель за державними контрактами, дасть змогу і надалі виконувати авіаційні перевезення за кордоном, а також підтримає українсько-європейське військово-технічне співробітництво", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, змінюються виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.

Так, змінами надається можливість здійснювати всі необхідні платежі, передбачені договорами перестрахування, укладеними з іноземними ядерними страховими пулами (в доповнення до перестрахових премій або виплат, що вже дозволені на сьогодні). Зокрема, сплачувати бонус за беззбитковість, що є обов'язковою умовою, визначеною договором перестрахування.

"Це пом'якшення матиме незначний вплив на міжнародні резерви і водночас дасть змогу Ядерному страховому пулу виконувати зобов'язання перед партнерами, що важливо для безперебійної роботи галузі", – наголошує НБУ.

Також серед змін – купівля та переказ іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб’єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у ЄС.

Зокрема, Нацбанк дасть змогу суб’єктам електронної комерції купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для сплати ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн ЄС. Умова для проведення цих операцій – суб’єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС.

Таке пом'якшення передусім підтримає малий та середній бізнес, який отримає можливість просувати власні товари на ринку ЄС завдяки торговельним майданчикам.

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Водночас НБУ вносить зміни щодо компенсації сплачених купонних платежів за єврооблігаціями.

Додатково до вже існуючих можливостей, Нацбанк дасть змогу бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року (включно).

Такі перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу (не купленої та не залученої у формі кредиту чи позики від резидента), отже, це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви.

Водночас ці операції зможуть здійснювати лише ті підприємства, які не мають випадків незавершеного валютного нагляду за операціями з експорту товарів протягом 12 місяців, що передують даті проведення операції це стимулюватиме бізнес своєчасно повертати валютну виручку в Україну за експорт товару.