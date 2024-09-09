Фонд держмайна продав завод холодильного обладнання в Одесі за 120 мільйонів

Фонд державного майна України продав контрольний пакет акцій (50%+1 акція) ПАТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон" в Одесі.

Переможцем приватизаційного аукціону стало ТОВ "Мейсшип Каррі" одеситки Наталії Грабової, яке запропонувало заплатити за державний пакет акцій 120 млн грн, свідчать дані в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

При цьому ще дві компанії пропонували сплатити лише на 1 та 2 гривні менше.

У пресслужбі Фонду держмайна уточнили, що покупець додатково сплатить 24 млн грн ПДВ.

ПАТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон" створювалося у 1973 році як підприємство з виготовлення холодильного обладнання шляхом об'єднання на базі заводу імені Хворостіна, а також заводів імені Петровського й імені Тельмана.

За радянських часів завод виробляв компресори для холодильників і іншого холодильного обладнання, зараз основним видом діяльності підприємства є надання нерухомого майна в оренду.

До складу активу входять будівлі та споруди загальною площею понад 46 тисяч квадратних метрів в Одесі, розташовані на вул. Житомирській, Болгарській та Степовій, а також вона станція на пляжі на Миколаївській дорозі. Споруди розташовані на 5 земельних ділянках загальною площею 8,85 га, правовстановлюючі документи на них відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та оформлення.

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Станом на 30 червня частина нерухомого майна товариства загальною площею 25 497,5 кв. м передано в оренду відповідно до 124 наявних договорів. Граничний термін дії наявних договорів оренди – до кінця 2025 року.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.