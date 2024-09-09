Найближчим часом відключень світла не буде, але є умова, – нардеп

В Україні на сьогодні в енергосистемі немає дефіциту, тому в разі відсутності нових обстрілів, найближчим часом відключень світла вже не буде.

Про це повідомив член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Київ24.

За його словами, 26 серпня було пошкоджено велику кількість малого та великого обладнання, що й спричинило обмеження світла. Потрібно було два тижні, щоб усунути недоліки та полагодити підстанції.

"Всі ці два тижні продовжувалися менш масовані атаки. Фактично на вихідних і сьогодні ми проходимо без відключень. Я сподіваюся, що найближчим часом буде без відключень", – сказав він.

Сьогодні, за словами нардепа, в українській енергосистемі немає дефіциту. Він прогнозує, що на цьому тижні відключень не буде, за умови, що не буде нових ракетних атак по нашій інфраструктурі.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.