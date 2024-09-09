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Митниця передала Силам оборони конфіскованих товарів на 611 мільйонів. Чого передали найбільше? ІНФОГРАФІКА

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митниця,дмс,держмитслужба,митник

Державна митна служба України від початку повномасштабного вторгнення Росії передала на потреби оборонців конфіскованих товарів та транспортних засобів на 611,3 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби.

Зокрема, найбільше було передано:

  • 1 368 автомобілів на 222,9 млн грн;
  • майна військового призначення на 74,8 млн грн;
  • запчастини до авто на 62,9 млн грн;
  • 1,8 млн пачок цигарок на 45,8 млн грн та інших тютюнових виробів на 2,1 млн грн;
  • 10 703 одиниці комп'ютерної техніки на 35,8 млн грн;
  • 1 621 мобільний телефон на 29,5 млн грн;
  • одягу та взуття на 22 млн грн;
  • 7 834 одиниці побутової техніки на 18,5 млн грн;
  • 1 427 одиниць генераторів, акумуляторних та сонячних батарей на 16,1 млн грн;
  • побутової хімії та засобів гігієни на 11,8 млн грн;
  • лісоматеріалів на 11,1 млн грн;
  • продуктів харчування на 5,6 млн грн;
  • медичних виробів на 5,1 млн грн;
  • літак вартістю 4,1 млн грн;
  • годинників на 3,3 млн грн;
  • навушників на 2,6 млн грн;
  • іншого майна на 37,3 млн грн.

Основними отримувачами товарів стали:

  • Міністерство оборони України – на 437,4 млн грн;
  • Міністерство внутрішніх справ – на 98 млн грн;
  • Державна прикордонна служба України – на 52,3 млн грн;
  • обласні військові адміністрації – на 13,6 млн грн;
  • Служба безпеки України – на 7,4 млн грн.

Держмитслужба передала Силам оборони конфісковане майно на 611 мільйонів

Автор: Галина Ялівець

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