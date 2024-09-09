Митниця передала Силам оборони конфіскованих товарів на 611 мільйонів. Чого передали найбільше? ІНФОГРАФІКА
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Державна митна служба України від початку повномасштабного вторгнення Росії передала на потреби оборонців конфіскованих товарів та транспортних засобів на 611,3 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби.
Зокрема, найбільше було передано:
- 1 368 автомобілів на 222,9 млн грн;
- майна військового призначення на 74,8 млн грн;
- запчастини до авто на 62,9 млн грн;
- 1,8 млн пачок цигарок на 45,8 млн грн та інших тютюнових виробів на 2,1 млн грн;
- 10 703 одиниці комп'ютерної техніки на 35,8 млн грн;
- 1 621 мобільний телефон на 29,5 млн грн;
- одягу та взуття на 22 млн грн;
- 7 834 одиниці побутової техніки на 18,5 млн грн;
- 1 427 одиниць генераторів, акумуляторних та сонячних батарей на 16,1 млн грн;
- побутової хімії та засобів гігієни на 11,8 млн грн;
- лісоматеріалів на 11,1 млн грн;
- продуктів харчування на 5,6 млн грн;
- медичних виробів на 5,1 млн грн;
- літак вартістю 4,1 млн грн;
- годинників на 3,3 млн грн;
- навушників на 2,6 млн грн;
- іншого майна на 37,3 млн грн.
Основними отримувачами товарів стали:
- Міністерство оборони України – на 437,4 млн грн;
- Міністерство внутрішніх справ – на 98 млн грн;
- Державна прикордонна служба України – на 52,3 млн грн;
- обласні військові адміністрації – на 13,6 млн грн;
- Служба безпеки України – на 7,4 млн грн.