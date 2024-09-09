Google заблокував підтвердження нових облікових записів за допомогою російських телефонних номерів

Підтвердження нового облікового запису в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Про це повідомили користувачі мережі, пише ТАСС.

Система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису – вибрати ім'я, стать та дату народження, придумати назву пошти та пароль до неї, але підтвердити мобільний номер РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".

Використання VPN-сервісів, щоб спробувати обійти обмеження, не вирішує проблему.

Зазначається, що деякі сервіси, що пішли з Росії, також прибирали можливість підтвердження акаунту за російським номером, при цьому, в їхньому випадку, зникала сама можливість вибрати телефонний код +7.

У Google ця можливість поки зберігається.

Раніше повідомлялося, що російським банкам не вдалося повністю замінити Apple Pay і Google Pay, що пішли з Росії.