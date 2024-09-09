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Google заблокував підтвердження нових облікових записів за допомогою російських телефонних номерів

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Підтвердження нового облікового запису в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе.

Про це повідомили користувачі мережі, пише ТАСС.

Система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису – вибрати ім'я, стать та дату народження, придумати назву пошти та пароль до неї, але підтвердити мобільний номер РФ не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".

Використання VPN-сервісів, щоб спробувати обійти обмеження, не вирішує проблему.

Зазначається, що деякі сервіси, що пішли з Росії, також прибирали можливість підтвердження акаунту за російським номером, при цьому, в їхньому випадку, зникала сама можливість вибрати телефонний код +7.

У Google ця можливість поки зберігається.

Раніше повідомлялося, що російським банкам не вдалося повністю замінити Apple Pay і Google Pay, що пішли з Росії.

Автор: Галина Ялівець

Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Старі заблокуйте..ото вити почнуть на болотах.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Я б і старі заблокував нахер!
  • Whitе Rаven dc3991b7
    "корпорація добра" Ґуґл все робить вчасно. Коли рашистські боти позасирали коменти під відео на Ютубі ненавистю до українців і відкритого знущання з нашої держави - вони лише почали блокувати реєстрацію нових акаунтів через москальські номери, що починаються на +7. Тоді коли вже існують десятки, як не сотні тисяч гівноакаунтів з боліт. Напівміри, сцикливі і, як завжди, беззубі
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