"Національний кешбек": За перший тиждень програми українці відкрили 800 тисяч карток

Українці відкрили 800 тис. карток за перший тиждень роботи програми "Національний кешбек".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу з нагоди другої річниці програми "Власна справа", передає Укрінформ.

"На сьогодні вже 800 тис. людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи", – сказала Свириденко.

За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.

Свириденко підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Що таке програма "Національний кешбек"

2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення, та відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

Під час звернення до банку треба буде визначити також картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Це можуть бути картки різних банків.

Далі – оновити мобільний застосунок "Дія", обрати сервіс Національний кешбек і там позначити картку для виплат кешбеку.

Після цього можна йти в магазин, який вже приєднався до програми "Національний кешбек", і робити покупки.

Кешбек уже доступний на 38 тис. товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту й медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. Перелік товарів, на які вже поширюється кешбек, можна дізнатися за посиланням.

Інформувати споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек, будуть і заклади торгівлі.

Скільки можна отримати

Розмір кешбеку – 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих у програмі.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"