Перші наслідки підвищення акцизів: Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС перевищили 30 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ у найбільших українських мережах АЗС за тиждень з 2 по 9 вересня зросла на 1,18 грн – до 30,13 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше автогаз подорожчав на Київщині – на 1,42 грн за літр, найменше – у Чернівецькій області, на 0,77 грн.

Найсуттєвіше – на 2,41 грн/л – здорожчав газ в мережі "Олас". Більше 2 грн за літр до цінника додали у мережах "Авантаж 7", "Катрал", Green Wave і Luxwen.

Преміум мережі – ОККО, WOG і SOCAR – підвищили ціни на автогаз на 1 гривню – до 30,99 грн/л. Менше зросла ціна на газ в консолідованій мережі "Приват", AMIC і Shell.

Водночас ціни на бензин та дизпаливо після початку дії підвищених акцизів зросли менше.

Так, з 2 по 9 вересня середня вартість бензину марки А-95 зросла на 8 коп. – до 56,70 грн/л, вартість А-95+ на АЗС збільшилася на 12 коп. – до 60,36 грн/л, а дизельного пального – на 2 копійки, до 52,86 грн/л.

Найсуттєвіше – майже на 1 гривню за літр – подорожчав бензин в мережах BVS та "Автотранс". На АЗС державної "Укрнафти" ціна на бензин зросла на 50 копійок за літр, на дизпаливо – на 30 коп., на автогаз – на 1,1 грн за літр.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня.

Закон ередбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".