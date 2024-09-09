Швеція виділила Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро

Шведський уряд оголосив 17 пакет військової допомоги Україні, вартістю у 4,6 млрд шведських крон (понад 401 млн євро).

Про це йдеться в повідомленні уряду Швеції, передає Укрінформ.

"Пакет вартістю 4,6 млрд шведських крон задовольняє військові потреби України та створює свободу дій у майбутньому. Він включає передачу матеріальних засобів, прямі закупівлі, матеріальні одиниці та фінансові внески", – сказано в повідомленні.

У шведському уряді підкреслили, що 17 пакет допомоги Україні знаменує перехід Швеції до нового етапу військової підтримки України, "з більшою увагою до виробництва, а не донорства".

Що входить у пакет допомоги

В уряді Швеції повідомили, що цей пакет включає три основні закупівлі матеріальних засобів, які мають особливий пріоритет для України. Закупівлі вартістю приблизно 600 млн шведських крон здійснюватимуть або Збройні сили Швеції, або Управління матеріально-технічного забезпечення оборони Швеції.

Також допомога від Швеції включає військове обладнання для наземних бойових дій на суму 500 млн шведських крон. Швеція включила в новий пакет і зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

Україна раніше запросила протитанкову зброю та протитанкові міни для кращої протидії російським механізованим підрозділам, внаслідок чого Швеція включила у новий пакет низку бронебійних снарядів, безвідкатних гармат та протитанкових мін.

На додачу до цього, Україна отримає матеріальні запчастини до винищувача JAS 39 Gripen, маскувальне обладнання для бронетранспортерів PBV 302, боєприпаси 40 мм калібру для бойових машин, захисні маски і захисне спорядження для роботи в забрудненому середовищі, гранатомети із боєприпасами, навчальне обладнання для українських новобранців, каски та зимове спорядження для майбутньої зими.

На додачу до цього, Швеція надає Україні морське спорядження на суму близько 500 мільйонів шведських крон: шість військових катерів Combat Boat 90 і два пускових причепи.

З огляду на високий попит на безпілотники в Україні 17 пакет допомоги містить додаткові кошти на підтримку ЗСУ у цій сфері. Так, приблизно 700 млн шведських крон планують виділити на фонди та інші багатосторонні ініціативи протягом 2024 року.

Включно із оголошеним 9 вересня пакетом, Швеція з початку повномасштабної російської агресії надала Україні 48,1 млрд шведських крон військової допомоги. З них у 2024 році країна надала Україні загалом 25 млрд шведських крон.

Раніше повідомлялося, що Шведський уряд схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон ($49 млн) на підтримку опалення та електропостачання в Україні. За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти виробляти електроенергію для 185 тис. людей.

Наприкінці травня уряд Швеції ухвалив рішення про виділення нового пакету підтримки для збільшення українських потужностей з виробництва та передачі електроенергії на загальну суму у 57 млн євро.