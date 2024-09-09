США витратили понад $150 мільйонів на підтримку 28 тисяч малих і середніх підприємств в Україні

США підтримали близько 28 тис. малих та середніх підприємств в Україні від початку повномасштабного вторгнення в ключових секторах, забезпечивши $151 млн фінансування.

Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк під час виступу на заході з нагоди другої річниці державної програми "Власна справа", передає Укрінформ.

"США підтримують малий та середній бізнес. Від початку повномасштабного вторгнення Росії за допомогою нашої програми в USAID ми підтримали близько 28 тис. підприємств у ключових секторах, допомігши зберегти та створити 158 тис. робочих місць та забезпечити $151 млн фінансування для малих та середніх компаній і залучивши $220 млн інвестицій", – розповіла Брінк.

Вона наголосила, що Україна продовжує бути плідним ґрунтом для бізнес-інкубаторів та стартапів, відзначивши, що попри відключення світла й постійні атаки на інфраструктуру українці розширюють свої бізнеси та підтримують довоєнний рівень працевлаштування.

"Малий і середній бізнес є кістяком економічної активності та зайнятості. Економічне відновлення України очолить приватний сектор, який має посилити економічну міць країни, інновації та створити високооплачуване працевлаштування й можливості, що дозволять українцям вистояти проти зовнішнього тиску; інвестувати в економічне відновлення України", – зауважила Брінк.

США, за словами Брінк, критично важливо надавати українським підприємцям тренувальні можливості, полегшувати доступ до фінансування, створювати зв'язки з глобальним ринком та створювати відкрите, прозоре середовище.

На початку червня повідомлялося, що USAID виділить $25 млн на гранти малому бізнесу України.

До того USAID започаткувало ініціативу "Врожай" із підтримки українських фермерів на $250 млн, що має на меті розширення їхнього експорту.