Закінчилась валюта: У російських банках важко знайти $10 тисяч на обмін

Росіяни в серпні різко збільшили купівлі валюти, курси купівлі та продажу готівкової валюти роз'їхалися, а в деяких банках купити великі суми виявилося непросто.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Центробанку Росії, на ринку готівкової валюти ситуація залишалася стабільною більшу частину серпня, проте до кінця місяця спреди на купівлю/продаж валюти зросли до 4,11 руб. за долар та до 4,17 руб. за євро. Цього року різниця між цими курсами зазвичай була вдвічі меншою й коливалася в районі 2-2,5 руб.

Винятком були неспокійні періоди – наприкінці лютого, коли було введено чергову порцію санкцій, й у середині червня, коли під санкції потрапила "Московська біржа" й було зупинено торги доларом і євро (тоді спред по долару перевищив 3,6 руб., а по євро досяг 4,5 руб.). У другій половині серпня на ринку теж було неспокійно: офіційні курси долара з євро та юаня до рубля розійшлися на 10%, а наприкінці місяця ставки з юаневої ліквідності для банків злетіли до 42%.

Росіяни збільшили покупку валюти. За даними Центробанку РФ, у серпні їх нетто-купівлі (різниця між купівлями та продажами) зросли більш ніж у два рази в порівнянні з липнем (39 млрд руб.) і склали 98,1 млрд руб.

Для порівняння ЦБ Росії наводить дані за два попередні роки: у серпні 2023 року, коли рубль падав, громадяни купили валюти всього на 3,1 млрд руб., натомість у серпні 2022 року – на 133,9 млрд руб. (при цьому рубль був приблизно на третину міцніший, ніж зараз).

Незважаючи на те, що ЦБ Росії через санкції на ввезення банкнот доларів і євро продовжив обмеження на зняття валюти з рахунків ще на пів року, до 9 березня 2025 року, купити її можна, хоча великі суми ($10 тис. або євро) – не скрізь.

У касах дрібних російських банків заявили, що таких великих сум у них не буває. Те саме заявили в кількох невеликих відділеннях "Сбербанку": їх треба або замовляти за день-два, але частіше радили звертатися до більшого відділення.

В одному відділенні "Сбербанку" сказали, що зазвичай у них протягом дня є близько $3 тис. і стільки ж – у євро. У низці інших банків пообіцяли підготувати необхідну суму наступного дня, а зараз у касі менше.

Через численні заборони та санкції, а також високі відсоткові ставки в рублях росіяни скорочують валютні заощадження. Валютизація коштів населення у банках, за даними Центробанку Росії, опустилася до 7,3%. За січень-липень домогосподарства скоротили вкладення в валюту (готівка і в російських банках) на 365 млрд руб.: на 135 млрд руб. зменшилася готівкова валюта й 230 млрд руб. люди забрали з валютних рахунків.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

На початку серпня "Московська біржа" засекретила дані про обсяги торгів валютою.