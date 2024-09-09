Міноборони презентувало нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ. Які зміни передбачені?

Закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – презентувала потенційним постачальникам, виробникам та дистриб'юторам нову модель забезпечення харчуванням Збройних Сил України, яка запрацює як пілотний проєкт в кількох областях України в 2025 році.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

"Із лютого 2025 року будуть діяти дві моделі паралельно: та, за якою ДОТ працює зараз, та нова пілотна модель. Такий підхід застосовується для забезпечення стійкості системи та безперервності процесу постачання. Трансформації в моделі харчування для військових мають підвищити ефективність постачання і водночас забезпечити дотримання високих стандартів якості продуктів", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Пілот діятиме протягом року та покриватиме такі регіони, як місто Київ та Київську, Вінницьку, Житомирську, Черкаську, Кіровоградську області.

Які зміни передбачені

Основні зміни стосуються фінансової моделі взаємодії з постачальником, товарної моделі та процесу контролю якості, зокрема:

постачальник отримуватиме компенсацію вартості товару та плату за послуги (склад і транспорт) з урахуванням SLA – угоди про рівень послуг. Буде визначена та зафіксована гранична вартість каталогу;

за більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники. За рештою категорій постачальники самостійно визначатимуть виробників-субпідрядників. ДОТ своєю чергою може заблокувати їх за невідповідність якості та за порушення норм доброчесності;

уся продукція буде проходити через розподільчий центр і лише потім відправлятися на військові частини. Це додатковий етап контролю якості, до якого будуть долучені фахівці ДОТ;

ДОТ застосовуватиме "чорний список" до постачальників та виробників – новий інструмент недопущення в майбутніх періодах участі в процесі забезпечення харчування ЗСУ тих суб'єктів, які вже мали до того порушення договірних зобов'язань.

Як повідомлялося, на початку червня держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало 20 угод на харчування військових ЗСУ у другому півріччі цього року на загальну суму 17,3 млрд грн. При цьому серед підрядників переважно опинилися компанії, пов'язані зі "старими" постачальниками харчів для Міноборони.

При цьому вже у липні "Державний оператор тилу" вимушено змінив постачальника продуктів для українських військових у Донецькій області, оскільки підрядник не виконав своїх зобов'язань. Нову угоду вартістю понад 2 млрд грн уклали з ТОВ "Трейд Граніт Інвест", на яку військові вже скаржилися на початку року.