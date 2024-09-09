Нацбанк позбавив ліцензії лізингову компанію. Її власником виявився російський банкір

Національний банк України анулював ліцензію фінансової компанії "Лізинг Тайм" з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.

Відповідне рішення ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 вересня та набирає чинності з 10 вересня, повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку нагадали, що ділову репутацію власника фінансової компанії Грегорі Штульберга та самого ТОВ "Лізинг Тайм" визнали небездоганною через зв'язки з РФ.

Зокрема, Нацбанк виявив, що Грегорі Штульберг опосередковано (через компанію, зареєстровану у Великій Британії) володіє російським "Алеф-Банком", щодо якого у лютому 2023 року Україна запровадила санкції строком на 50 років разом з усім фінансовим сектором РФ.

"Згідно з чинним законодавством наявність інформації про те, що особа є одночасно власником істотної участі інших юридичних осіб, до яких застосовано, зокрема, санкції Україною, є ознакою її небездоганної ділової репутації, що відповідно є ознакою небездоганної ділової репутації фінансової компанії", – пояснили у НБУ.

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За даними на її сайті, лізингова компанія "Лізинг Тайм" надає послуги з фінансового лізингу – проводить фінансування проектів в сфері легкового та вантажного транспорту, автобусів, торгівельного обладнання, дорожньої техніки, промислового обладнання тощо. Компанія має ліцензію на надання фінансових послуг, видану у 2018 році.

Як повідомлялося, раніше Національний банк визнав небездоганною репутацію власників мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" Наталі Манучарової та Андрія Манучарова. Це трапилося після того, як журналісти з'ясували, що Манучарови у 2014 році отримали громадянство РФ та активно підтримують окупаційні російські війська.