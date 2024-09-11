Київський метрополітен накупив у болгарської фірми обладнання на випадок блекауту на 1 мільярд

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 3 вересня підписало договір з болгарською компанією "S END S Engineering" EOOD на закупівлю стійки гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку вартістю 10 млн євро.

Угоду уклали без проведення відкритих торгів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі "Прозорро".

За її умовами, до середини березня 2025 року у Київ поставлять стійку гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку (compact) SENDAP.17C2/S.MI-V.Compact. Обладнання доставлять до Києва протягом чотирьох місяців після отримання авансу у розмірі 80% вартості. Решту 20% суми оплатять протягом двох тижнів після поставки.

В обґрунтуванні закупівлі вказано, що у випадку повного знеструмлення станцій метрополітену від зовнішнього електроживлення стійки потрібні на час переключення на дизель-генератори, яке займає 40 хвилин, а також на час короткострокових знеструмлень. Зокрема, вони мають забезпечити роботу приміщень кас, службових приміщень вестибюлів, чергових станцій, постів охорони тощо.

Технічній специфікації присвоїли гриф "Для службового користування", пояснивши це тим, що "розголошення даної інформації може призвести до погіршення інформаційної безпеки".

Замовник повідомив, що останнім часом різко збільшилась кількість порушень нормальної роботи мережі зовнішнього електропостачання. Так, у другому кварталі 2024 року було на 40% більше спрацювань джерел безперебійного живлення та автоматичних вводів резерву.

Тому, з огляду на об’єктивні обставини, спричинені станом наявного обладнання метро і різким погіршенням в енергосистемі Києва, нинішню закупівлю вирішили провести без торгів.

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Створеною в 2007 році болгарською "S&S Engineering" володіє і керує Светлін Стайков. З урахуванням останньої закупівлі, столичний метрополітен за останніх два рокик придбав у цієї компанії обладнання на 25,8 млн євро (1,18 млрд грн за поточним курсом).

Зокрема, у серпні 2023 року "Київський метрополітен" замовляв їй стійку гарантованого електроживлення пристроїв зв’язку за 5,35 млн євро, але деталі були невідомі, бо договір не публікували.

У березні 2024 року метрополітен замовляв цим болгарам іншу стійку SENDAP.04b/A.MI-2 rev за 6,53 млн євро, а в грудні 2022 року – іншу стійку SENDAPS.02.MK за 4 млн євро.