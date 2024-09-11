Двократний запас міцності: Нацбанк оцінив наслідки переходу банків на нову структуру капіталу

Банківська система України після переходу на нову структуру капіталу продовжує зберігати двократний запас капіталу всіх рівнів, а отримані показники капіталу банків відповідають тестовим розрахункам.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) із посиланням на дані звітності про виконання банками нормативів станом на 1 вересня.

Зокрема, на цю дату усереднений норматив достатності регулятивного капіталу банків становить 16,2% за допустимого рівня з урахуванням перехідних норм не менше 8,5%, а середні нормативи достатності капіталу першого рівня та основного капіталу першого рівня – 15,7% за нормативного рівня не менше 7,5% та 5,625% відповідно.

За оцінками Нацбанку, загалом усі банки виконують мінімальні вимоги достатності основного капіталу 1-го рівня, капіталу 1-го рівня та регулятивного капіталу.

"Прибутковість банків і надалі підтримує їхній капітал, що дає змогу безболісно запровадити вимоги до достатності капіталу відповідно до норм ЄС. Це зі свого боку є визначальним фактором для забезпечення виконання банківською системою своєї головної функції – кредитної підтримки економіки та відновлення країни", – зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона додала, що для оцінки достатності капіталу банків у кризових умовах НБУ наступного року планує провести нову оцінку стійкості банківської системи.

"До отримання результатів цієї оцінки збереження капіталу банків в системі для забезпечення її стабільності та спроможності нарощувати кредитування залишатиметься пріоритетом", – додала Рожкова.

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Нагадаємо, з 5 серпня 2024 року введено в дію оновлені вимоги закону "Про банки і банківську діяльність", згідно з якими банки перейшли на трирівневу структуру капіталу та нові нормативи його достатності. Відповідно до цих змін:

капітал поділяється на три складові замість двох: основний капітал першого рівня, додатковий капітал першого рівня та капітал другого рівня;

до основного капіталу першого рівня, який є найближчим відповідником основного капіталу за попередньою структурою, дозволили зараховувати прибутки минулих років та поточного року (за винятком тих, які банк планує розподілити через дивіденди, коли це буде можливо). Досі прибутки банків переважно враховувалися до додаткового капіталу за попередньою структурою. Отже, порівняно із сумою основного капіталу 178 млрд грн на 1 серпня 2024 року, розмір основного капіталу першого рівня становив уже 238 млрд грн на 1 вересня 2024 року;

регулятивний капітал банків очікувано знизився до майже 245 млрд грн. Основні фактори зниження – додаткові вирахування з капіталу активів (відстрочені податкові активи, переоцінки, інвестиції тощо) та запланованих дивідендів до виплати.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року українські банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку, порівняно із 67,6 млрд грн за аналогічний період минулого року.

За 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.