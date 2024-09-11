Smart Holding підсанкційного бізнесмена Новинського змінив керівника

Інвестиційно-промислова група Smart Holding підсанкційного бізнесмена Вадима Новинсокого оголосила про зміни у керівництві компанії.

Зокрема, з посади керівника (СЕО) холдингової компанії групи йде Юлія Кірьянова, замість неї відповідати за управління та стратегічний розвиток групи буде голова наглядової ради Smart Holding – Іван Герасимович, повідомляється у пресрелізі компанії.

Юлія Кірьянова працювала на керівних позиціях Smart Holding з 2011 року та очолювала компанію понад три роки.

Іван Герасимович працює в корпоративному бізнесі з 2008 року, куди прийшов після служби в СБУ (заступник голови у 2006 році). За цей час він працював на посадах заступника генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" та виконавчого директора групи компаній "Терра-Фуд", а з 2014 року обіймає посаду директора з ризиків та безпеки Smart Holding.

Що відомо про арешт активів Новинського?

На початку грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

У травні 2023 року Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з олігархом Вадимом Новинським, які він контролює через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

За даними слідства, у період 2022-2023 років Новинський, щоб уникнути блокування своїх активів, намагався змінити власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав підприємств, що йому належать як в Україні, так і за кордоном. Прокуратура вважає, що Новинський намагався передати свої активи громадянам іноземної держави, у тому числі особам, які мають безпосередній зв'язок з Росією, таким чином він вчинив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Серед арештованих компаній – ПрАТ "Укргазвидобування", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", частки у МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральному, Північному та Інгулецькому ГЗК, а також низці вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (частка 23,76%) та підприємствах, що входять до його складу.

За даними СБУ, загальна вартість арештованих активів проросійського олігарха Вадима Новинського складає 10,5 млрд грн.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.