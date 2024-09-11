Кабмін зробив крок для оформлення статусу УБД в автоматичному режимі

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Деякі питання надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану" (№1041). Так, документом впроваджується Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період дії воєнного стану в режимі реального часу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Новий Порядок визначає процедуру, підстави та перелік відомостей, які необхідні для надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період дії воєнного стану.

Цей статус вважається наданим після того, як опубліковано відповідний запис в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. При цьому відомості до нього вносяться уповноваженими особами військових частин у п'ятиденний строк від дня початку виконання бойового наказу (розпорядження).

"Це рішення – значний крок для автоматичного надання статусу УБД нашим захисникам та захисницям. Наступна дія – це розробка відповідних цифрових інструментів, які створюють умови для практичної реалізації нової системи. Зробимо все для того, щоб вона запрацювала якнайшвидше. Адже військовослужбовець, який воює на лінії зіткнення або виконує спеціальні завдання не має проходити складні та довготривалі бюрократичні процедури", – заявила мінстерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова після засідання уряду.

Для реалізації постанови Мінветеранів технічно доопрацює Єдиний державний реєстр ветеранів війни, а також створить технічні можливості для підключення до нього посадових осіб органів сил безпеки та оборони для внесення відповідних записів про участь у бойових діях їхніх військовослужбовців.

У середині липня повідомлялося, що статус учасника бойових дій для захисників та захисниць незабаром можна буде оформити на порталі "Дія".

Окрім того, в застосунку "Дія" доступні посвідчення ветерана для військових та їхніх родин.