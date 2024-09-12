Ворог перебив водопостачання до Покровська. Відновити роботу фільтрувальної станції неможливо

Росіяни перебили водопостачання до Покровська. Унаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом місто отримувало воду.

За словами очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, відновити її роботу наразі неможливо.

"Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ – 250 свердловин біля багатоповерхівок", – зазначив він.

Крім того, у громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно.

При цьому в Родинському водопостачання триває.

Філашккін наголосив, що "ситуація складна і найближчим часом кращою не стане". Тому він закликає місцеве населення евакуюватися.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів схвалив Програму комплексного водозабезпечення територій, які постраждали від війни. Програма охоплює 9 областей: Дніпропетровську, Кіровоградську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську.