В Україні різко зріс попит на гібридні авто. Найпопулярніші моделі

У серпні автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 76% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 58%, проти 63% торік.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (414 одиниць), другий результат у Toyota Yaris Cross (134), третій – у Nissan X-Trail (133)

Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість має Ford Fusion US (92). Також у лідерській трійці: Toyota RAV-4 (78) та KIA Niro (73).

Як повідомлялося, у серпні в Україні зареєстрували понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці. Водночас українці придбали понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 22% більше, ніж у серпні минулого року, та є найкращим показником за 25 місяців.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. При цьому українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.