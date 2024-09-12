Окупанти вчора обстріляли енергетичну інфраструктуру у шести областях
Минулої доби, 11 вересня, російські військові обстріляли цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Наразі живлення відновлено лише частково.
У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.
На Чернігівщині також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.
У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.
Крім того, внаслідок негоди знеструмлено 29 населених пунктів у Київській області та 29 населених пунктів у Одеській області.
Як повідомлялося, у ніч проти 12 вересня російські військові атакували Конотоп, що на Сумщині. Унаслідок обстрілів у місті спостерігається критична ситуація з електропостачанням.