Споживання зростає: Енергетики закликають заощаджувати світло всю добу

Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії та закликають ощадливо користуватися нею упродовж усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, зазначається, що станом на 9:30 рівень споживання світла був на 4,5% вищим, ніж в цей же час днем раніше.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж попередньої доби – 10 вересня.

"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.

Водночас минулої доби для подолання дефіциту в енергосистемі на запит НЕК "Укренерго" відбувалось аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі та Словаччини.

Також сьогодні відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 16 111 МВт-год.

Як додали в "Укренерго", через бойові дії та з інших причин станом на ранок 12 вересня повністю або частково знеструмлені 602 населені пункти.

Наприкінці серпня Галущенко заявляв, що за умови наявності необхідного фінансування та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця року можливо додати в енергетичну систему ще близько 3 ГВт потужності.

На початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.