Уряд змінив правила відправлення харчів поштою. Що не можна пересилати

Кабінет Міністрів змінив перелік речей, які заборонено пересилати у поштових відправленнях, а також порядок їх вилучення. Насамперед, зміни стосуються харчів.

Про це йдеться в постанові уряду від 10 вересня 2024 року № 1045, передає liga.net.

За новими правилами, у внутрішніх поштових відправленнях заборонено пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставлення закінчується їхній термін придатності. Раніше пересилання обмежувалося лише продуктами зі строком придатності до 10 днів.

Також уряд уточнив інші заборони. Зокрема не дозволено пересилати національну валюту (окрім нумізматичних та інвестиційних монет), іноземну валюту, алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 8,5%, які не підлягають маркуванню акцизними марками, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет без акцизних марок.

Як повідомлялося, з 30 серпня "Укрпошта" припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.