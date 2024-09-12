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У Києві та ще чотирьох областях повертають відключення світла

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електроенергія

У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області 12 вересня повертаються до стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Водночас вже зранку компанія попередила про зростання рівня споживання електроенергії та закликала заощаджувати світло упродовж усієї доби. 

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Diesel_Sasha
    пошкоджень останніми днями не було. отже зебл#ді будуть продавати електрику в Європу, а зелохи сидітимуть без світла
  • Валерій Матвейчук
    Сценарісти Ви наші. Ваша справа зробити людям світло, а ви прийшли туди що, сценарії нам тут писати? Йдіть на кіностудію Довженка і там пишіть сценарії. Укренерго, ви сценарістів собі замість електиків набираєте?
  • Kravchenko Igor
    А Запорізька обоасть вже не Україна ? А то світло вирубають, але про це ні слова.
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