Українським біженцям із жовтня потрібно реєструвати свої авто у Німеччині

Після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані в країні, тобто мати німецькі номерні знаки.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що німецька сторона з розумінням ставиться до ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їх транспортних засобів.

З інформацією стосовно особливостей такої реєстрації можна ознайомитись за посиланням.

Утім, оскільки українці на власних транспортних засобах можуть тимчасово приїжджати в Україну, або ж повернутись на Батьківщину для постійного проживання, Державна митна служба України розмістила інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон України. Деталі можна переглянути тут.

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Зокрема, власники транспортних засобів української реєстрації, що ставили їх на облік у відповідних німецьких органах та не зняли з обліку в сервісних центрах МВС у зв’язку з виїздом за кордон, можуть отримати нові українські свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.

Після повернення транспортного засобу в Україну його власники або їх уповноважені представники для отримання нового свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків мають звернутись із заявою до будь-якого сервісного центру МВС, сплатити платежі за перереєстрацію, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.