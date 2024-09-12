"Укренерго" запровадило стабілізаційні відключення світла до кінця доби. У чому причина

Енергетики до кінця доби 12 вересня запроваджують стабілізаційні відключення у Києві та 16 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, з 13:00 до 00:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень.

Зазначається, що причиною запровадження обмежень стало зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

Раніше енергетична компанія ДТЕК пвідомила про повернення відключень електроенергії у Києві та ще чотирьох регіонах.

Напередодні "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Водночас вже зранку компанія попередила про зростання рівня споживання електроенергії та закликала заощаджувати світло упродовж усієї доби.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.