Елітний маєток з кінотеатром і три компанії: АРМА шукає управителів для майна підсанкційного мільйонера Фукса. ФОТОрепортаж

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса.

Ці активи було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Галицького районного суду м. Львова, повідомляє пресслужба Нацагентства.

Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро у смт. Козин, Обухівського району Київської області. Також в управління планують передати корпоративні права компаній, що належать Фуксу: ТОВ "КУА "Еф Сі Ай Партнерс" (100%), АТ "ЗНВКІФ "Київський" (100%) та "Інтерстрой Груп" (62%).

"У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон. А земельні ділянки знаходяться на березі р. Дніпро серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва", – додали в АРМА.

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Як повідомлялося, у травні 2023 року СБУ повідомила Фуксу про підозру у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

На той час він уже більше року мешкав у Лондоні, куди виїхав до початку повномасштабної війни.

Раніше Фукс також мав російське громадянство, від якого відмовився у червні 2021 року. Про це повідомив про це після того, як РНБО запровадила санкції проти нього і Дмитра Фірташа. Тоді ж бізнесмен також опублікував виписку з Федеральної податкової служби РФ, у якій сказано, що Павло Фукс не є платником податків у Росії.

Детальніше про бізнес Фукса в Україні читайте у матеріалах БізнесЦензора:

"Інвестор" із Москви: Що відомо про бізнес Павла Фукса в Україні та в чому його підозрює СБУ

"Колектор" із Москви: Що зможе конфіскувати держава у бізнесмена Фукса