Шлюб онлайн: За три дні в "Дії" зробили понад 400 тисяч пропозицій. "Так" відповіли 12%
За три дні в межах послуги "Шлюб онлайн" у застосунку "Дія" пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас "так" відповіли лише у 49 282 випадках.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, шлюб онлайн – це революційний сервіс, який одразу набрав популярність. За перші 24 години дії послуги українці забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед.
"Результати за 3 дні в цифрах: 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз. 1 247 пар подали заяви про шлюб", – зазначив він.
Загалом із запуску бета-тестування послуги 197 пар уже одружилися онлайн.
Як повідомлялося, 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію".
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.