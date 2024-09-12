У Польщі поменшало працевлаштованих українських біженців

У Польщі зменшилася кількість працевлаштованих українських біженців у порівнянні з минулим роком.

Відповідні дані Головного статистичного управління Польщі наводить Interia, передає "Європейська правда".

Згідно з інформацією, станом на березень 2024 року більшість працюючих у країні іноземців мали українське громадянство. Загалом станом на березень у Польщі працювали 690,1 тис. українців. Згідно з даними Євростату, у березні 2024 року Польща надала тимчасовий захист 950 965 українцям.

Натомість, за даними Головного статистичного управління, у березні 2023 року в Польщі було 720 тисяч працевлаштованих українців. Це означає зменшення українських працівників приблизно на 30 тисяч. людей.

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Зазначається, що причин може бути декілька – від виїзду українця з Польщі до зміни типу контракту чи рішення працювати нелегально.

Українські працівники найчастіше знаходять роботу у великих містах, у таких галузях, як будівництво, промисловість або транспорт і логістика. Найбільше іноземців (не лише з України) працювало у столичному регіоні Варшави, а найменше – у Свєнтокшиському воєводстві.

Як повідомлялося, за 2023 рік кількість працевлаштованих українських біженців в Естонії зросла і зараз становить майже 60%.