На українських електростанціях немає другого рівня захисту, хоча його мали звести, – Кудрицький

Вразливі до атак ворожих дронів енергетичні об'єкти – у тому числі й підстанції на електростанціях – мали закрити другим рівнем захисту, але його реалізували лише на підстанціях "Укренерго".

Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Економічній правді.

"Важливо сказати, що перший дійсно побудований на 100%, другий побудований, але тільки на підстанціях "Укренерго", він не побудований на жодних інших об’єктах. Наприклад, на електростанціях", – зазначив він.

За його словами, другим рівнем мали захищатися об'єкти, вразливі до прямих влучань "шахедів" – де як мінімум є трансформатори.

"Це електростанції, там є такі ж трансформатори, такі ж розподільчі пристрої, як і на підстанціях "Укренерго", – заявив Кудрицький.

Він підкреслив, що до цього переліку можуть бути включені важливі транзитні підстанції обленерго чи об'єкти критичної інфраструктури та нафтогазова інфраструктура.

"Я зараз вам не можу точно згадати, скільки саме другим рівнем мали захищати, але це однозначно не тільки наші об’єкти. Це об'єкти і генерації електроенергії, і нафтогазового комплексу", – додав Кудрицький.

Звільнення Кудрицького з "Укренерго"

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".