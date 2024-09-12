В уряді Росії спрогнозували "переохолодження" економіки через санкції і падіння цін на нафту



Російська економіка може зіткнутися з "переохолодженням" у 2025 році через падіння цін на основні товари російського експорту, посилення санкцій та зменшення кількості населення.

Такі оцінки містяться у консервативному варіанті макроекономічного прогнозу, підготованоно Мінекономрозвитку РФ, пише РБК із посиланням на документ.

Ключовим зовнішнім ризиком для Росії у середньостроковій перспективі у міністерстві вважають уповільнення зростання світової економіки. Це може спричинити падіння попиту на традиційні товари російського експорту та зниження експортних цін на них. Своєю чергою, такий розвиток подій створить ризики для експортних галузей російської економіки, а також для федерального бюджету РФ (насамперед у частині нафтогазових доходів).

Ще одним негативним чинником може стати посилення санкційного тиску на Росію, зокрема за рахунок вторинних санкцій для "дружніх та нейтральних" країн, попереджають у Мінекономрозвитку РФ.

Водночас внутрішні ризики для російської економіки пов'язані передусім із дефіцитом кадрів на ринку праці. Консервативний сценарій Мінекономрозвитку передбачає зниження народжуваності та міграційного приросту на тлі зростання смертності. Відповідно очікується менша чисельність зайнятих в економіці осіб – не більше 74,2 млн.

При цьому продуктивність праці зростатиме меншими темпами – до 2026 року вона збільшиться лише на 0,9%, хоча до базового сценарію Мінекономрозвитку заклало зростання на 2,3%.

Крім того, ризиком для розвитку економіки може стати подальше посилення грошово-кредитної політики або її "невчасне повернення до пом'якшення". Зокрема, це негативно позначиться на інвестиційній активності і призведе до додаткових видатків бюджету Росії за пільговими кредитними програмами.

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У Мінекономрозвитку РФ традиційно розробляють базовий та консервативний (стресовий) сценарії. Згідно із консервативним прогнозом, у 2025 році зростання ВВП Росії уповільниться до 1,7% (порівняно із 2,5% у базовому сценарії), у 2026 році – до 1% (2,6%), у 2027 році – становитиме 2,6% (2,8%). Інфляція у 2025 році буде на рівні 3,7% (порівняно з 5,8% у базовому прогнозі), у 2026 році – 4,4% (4%), у 2027 році – 5,4% (4% у базовому сценарії).

"Переохолодженням" економіки можна вважати негативний розрив випуску – тобто відхилення сукупного попиту від потенційного рівня пропозиції з урахуванням наявних в економіці ресурсів, пояснює головний економіст групи ВТБ Родіон Латипов.

"Якщо потенційні темпи зростання економіки Мінекономрозвитку оцінює у 2,5-3%, а економіка у 2025 році зросте у консервативному сценарії на 1,7%, то розрив випуску стане негативним", – уточнив експерт.

Водночас головний макроекономіст КК "Інгосстрах-Інвестиції" Антон Прокудін вважає, що "охолодження" економіки Росії у 2025 році може статися "тільки у разі різкого гальмування ВПК". На його думку, це навряд чи можливо.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" у 2024 році планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" заплановано виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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