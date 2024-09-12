Без грошей на пільгову іпотеку: Попит на житло у Москві обвалися втричі

Попит на житло у новобудовах у Московському регіоні падає другий місяць підряд після завершення програми пільгової іпотеки у Росії та зміни умов сімейної.

За даними сервісу Dataflat, у серпні в цьому регіоні (Москва, Нова Москва та Підмосков'ї) уклали лише 8 001 договір пайової участі (ДПУ), що на 28% менше липневого результату та на 57% менше, ніж у серпні минулого року, пише російська редакція Forbes.

Найбільше у серпні впали продажі житла у Новій Москві: було укладено 1507 договорів (мінус 41% за місяць і мінус 56% за рік).

За підрахунками іншого російського сервісу ЦІАН, у серпні 2024 року в Москві та Підмосков'ї було зареєстровано 8000 угод з квартирами та апартаментами в новобудовах, зафіксовано падіння продажів на 28% у місячному обчисленні та на 57% у річному.

"Такі обсяги продажів у серпні – найгірші за цей місяць з 2015 року. В абсолютному вираженні повторено показники травня та вересня 2022 року. Водночас, місячні темпи падіння знизилися, у липні попит падав на 38%", – зауважив керівник підрозділу "ЦІАН-Аналітика" Олексій Попов.

Зниження відбулося за рахунок іпотечних угод: за даними аналітиків платформи М2, у серпні кількість іпотечних заявок зменшилася вдвічі порівняно із середньомісячним результатом за перше півріччя 2024 року.

Водночас сегмент елітного житла у Москві "існує у власній реальності", де є високий попит, якому не завадить відсутність пільгових програм або високі ставки ринкової іпотеки, вказують експерти.

"Що стосується елітних та преміальних проєктів, то тут взагалі немає якоїсь проблеми: цей продукт, як і раніше, затребуваний і буде затребуваний", – пояснив засновник групи "Родина" Володимир Щьокін.

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Як повідомлялося, з липня у Росії суттєво урізали програми пільгової іпотеки на придбання житла в умовах рекордного зростання видатків на війну з Україною. Ще раніше російські банки були занепокоєні тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

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